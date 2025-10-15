[8뉴스 예고] 부동산 대책 발표…규제지역↑·대출 한도↓

8시 뉴스 주요 내용입니다.



1. 부동산 대책 발표…규제지역↑·대출 한도↓



정부가 올 들어 세 번째 고강도 부동산 대책을 내놨습니다. 서울 전역, 그리고 성남, 과천 등 경기도 내 12개 지역이 규제지역으로 묶이고, 당장 내일(16일)부터 대출 한도가 줄어듭니다. 부동산 시장 반응 등 현장 취재했습니다.



2. 캄보디아 합동대응팀 출국…늑장 대응 질타



캄보디아 내 한국인 구금자를 송환하고, 대학생 고문 사망사건 공동 조사를 협의할 정부 합동대응팀이 캄보디아 현지로 출국했습니다. 정부의 늑장 대응에 대한 질타도 계속되고 있습니다.



3. 여당, 대법원 현장 검증 강행…조희대 불출석



대법원 현장 국감에 나선 국회 법사위 여당 의원들이 야당의 거센 반발 속에 대법정과 소법정, 대법관 집무실 등 현장 검증을 강행했습니다. 조희대 대법원장은 출석하지 않았습니다.



4. 윤, 내란 특검 자진 출석…진술거부권 행사



윤석열 전 대통령이 재구속 이후 석 달여 만에 처음으로 내란 특검에 자진 출석했습니다. 특검은 외환 혐의를 조사 중인데, 윤 전 대통령이 진술거부권을 행사한 걸로 전해졌습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 전해드립니다.