지방대병원장 국감서 지역·필수의료 위기 호소

▲정은경 보건복지부 장관이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 보건복지위원회의 보건복지부, 질병관리청 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다.

국회 보건복지위원회의 보건복지부 국정감사에서 지역·필수·공공의료의 위기를 호소하는 현장의 목소리들이 나왔습니다.17개 국립대학교 병원을 대표해 참고인으로 나온 양동헌 경북대병원장은 "지역 의대생과 교수들이 모두 수도권으로 유출돼 사람 뽑기가 어렵다"고 토로했습니다.경북은 인구 10만 명당 의사 수가 전국 최하위입니다.양 원장은 "수도권과 지역 의대생 비율은 1대 2지만, 수련환경이나 정주 여건 문제 등으로 졸업 후 전공의 모집률이 지역은 수도권보다 10∼20% 떨어지고 소아·산부인과 등은 30∼40%까지 격차가 벌어지는 상황"이라고 설명했습니다.또 "지난 3년 사이에 우리 교수 인력의 10% 정도가 유출됐고, 이를 메우기 위해 다른 지역의 사립대 병원 교수들이 와 의료 인력난 지역끼리 경쟁을 하는 어려움이 생겼다"고 호소했습니다.그러면서 "학생 비율에 맞춰 전공의를 배정하고, 시범사업 단계인 공공임상교수제 등을 개선하는 한편 임상교수 지원·파견 사업을 연계하자"고 제언했습니다.또 다른 참고인인 정경원 아주대병원 외상센터장은 "전국 시도 단위 17개 소규모 외상센터가 배치되는 바람에 어느 곳은 과부하가 걸리고 어느 곳은 인력·운영난으로 어려움을 겪고 있다"고 말했습니다.정 센터장은 "원래는 6∼8개 대규모 외상센터, 30여 개 닥터 헬기 시스템을 도입하면 전 국민의 중증 외상을 커버할 수 있는 것으로 돼 있었는데 개편 작업이 늦어지며 의료진들이 굉장히 힘들어하고 있다"며 "근무 환경이 나아질 거라고 희망고문 당하던 여성 의료진들은 출산·육아 등으로 이탈하고, 코로나와 의정 갈등으로 이탈이 가속화됐다"고 설명했습니다.그는 "17개 시도 단위의 외상센터 배치는 한정된 자원이 분산되는 결과를 초래했고, 전체적으로 외상센터가 '하향 평준화'하고 있다"며 "오랫동안 말씀드렸으나 현장의 목소리가 닿지 않는다. 어려움을 고려해 달라"고 호소했습니다.이에 정은경 복지부 장관은 "지역의료 인력에 대한 제언을 충분히 검토하고 지역필수의료법이 통과되면 특별회계를 확보해 국립대병원을 중심으로 한 지역별 네트워크 등을 추진하겠다"고 답했습니다.또 지역별 외상센터 사망률 격차에 대해서는 "내년에 2개 거점 외상센터 집중 육성 계획을 포함해 외상센터 개편 계획을 갖고 있으며 예산도 반영돼 있다. 단계적으로 확대하겠다"고 말했습니다.공공병원이 없는 곳의 지역의료원 신설을 위한 예비타당성 조사 면제에 대해서는 "공공성에 대해 평가가 되도록 보완했지만 아직 부족한 상황"이라며 "기획재정부와 계속 협의하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)