[스토브리그] "손 안 잡으면 장동혁 체제 유지 못 해" vs "한동훈이 라이벌인데?" (feat. 강성필 부대변인&류제화 당협위원장)

여야 모두 내년 선거 준비에 본격 착수하면서 선거를 뛰려는 주자들의 움직임이 분주합니다.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 류제화 국민의힘 세종갑 당협위원장에 친한계가 맞냐는 확인과 함께 한동훈 전 대표가 내년 선거에서 뭘 했으면 좋겠냐고 물었습니다. 그러자 강성필 민주당 부대변인은 "친한계는 순진해요"라며 급발진했는데요. 대체 왜 이런 이야기가 나온 걸까요? 영상으로 확인해보시죠.



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93