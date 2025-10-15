뉴스

[스토브리그] "손 안 잡으면 장동혁 체제 유지 못 해" vs "한동훈이 라이벌인데?" (feat. 강성필 부대변인&류제화 당협위원장)

정유미 기자
작성 2025.10.15 16:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
여야 모두 내년 선거 준비에 본격 착수하면서 선거를 뛰려는 주자들의 움직임이 분주합니다.
SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 류제화 국민의힘 세종갑 당협위원장에 친한계가 맞냐는 확인과 함께 한동훈 전 대표가 내년 선거에서 뭘 했으면 좋겠냐고 물었습니다. 그러자 강성필 민주당 부대변인은 "친한계는 순진해요"라며 급발진했는데요. 대체 왜 이런 이야기가 나온 걸까요? 영상으로 확인해보시죠.

[정치컨설팅 스토브리그 본방송]
매주 화요일 오후 5시 찐라이브!

[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]
지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.
정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.
https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2

[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]
인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.
https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지