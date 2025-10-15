뉴스

[스토브리그] "진작에 조희대가 말만 했어도!" vs "판결문 나왔잖아요!" (feat. 류제화 당협위원장&강성필 부대변인)

정유미 기자
작성 2025.10.15 16:44 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
추미애 법사위가 오늘(15일) 대법원 현장 국감에 나섰습니다. 조희대 대법원장의 답을 제대로 듣지 못했다는 건데요, 국민의힘은 "사실상 대법원 압수수색"이라며 강하게 반발하고 나섰습니다.
SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 강성필 민주당 부대변인은 침묵으로 일관해온 조 대법원장이 원인 제공을 했다고 지적했고, 류제화 국민의힘 세종갑 당협위원장은 판사는 판결로 말하고 끝이라며 판결문을 보라고 강하게 응수했는데요. 여기서 대통령 얘기는 또 왜 나왔을까요? 영상으로 확인하시죠.

[정치컨설팅 스토브리그 본방송]
매주 화요일 오후 5시 찐라이브!

[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]
지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.
정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.
https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2

[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]
인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.
https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지