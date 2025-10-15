[스토브리그] "진작에 조희대가 말만 했어도!" vs "판결문 나왔잖아요!" (feat. 류제화 당협위원장&강성필 부대변인)

추미애 법사위가 오늘(15일) 대법원 현장 국감에 나섰습니다. 조희대 대법원장의 답을 제대로 듣지 못했다는 건데요, 국민의힘은 "사실상 대법원 압수수색"이라며 강하게 반발하고 나섰습니다.

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 강성필 민주당 부대변인은 침묵으로 일관해온 조 대법원장이 원인 제공을 했다고 지적했고, 류제화 국민의힘 세종갑 당협위원장은 판사는 판결로 말하고 끝이라며 판결문을 보라고 강하게 응수했는데요. 여기서 대통령 얘기는 또 왜 나왔을까요? 영상으로 확인하시죠.



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93