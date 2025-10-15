[스토브리그] 조희대 "판결 불신 안타깝다"…이 대통령 "위증 왜 수사하지 않느냐" (feat. 강성필 부대변인&류제화 당협위원장)

"대놓고 뻔뻔하게 거짓말하는 일을 절대 허용하면 안 된다" 이재명 대통령이 국무회의에서 국회에서의 증언 거부와 위증에 대해 강하게 비판했습니다. 나아가 위증에 대한 수사가 제대로 이뤄지지 않는다는 점도 꼬집었습니다. 국정감사에 출석한 뒤 모든 질문에 침묵한 조희대 대볍원장을 겨냥한 경고라는 분석이 나오는데요. SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'는 강성필 민주당 부대변인, 류제화 국민의힘 세종갑 당협위원장, 터줏대감 윤태곤 더모아 정치분석실장과 함께 특별판 '화개장터'로 함께 합니다. 스페셜한 조합, 오후 5시 찐 라이브로 만나보시죠!



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93