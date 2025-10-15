[자막뉴스] "챗GPT 12월부터 성인용 콘텐츠 허용" 파장 예고

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 소셜미디어에 게시한 글입니다.



그는 "몇 주 내로 사람들이 GPT-4o에서 좋아했던 특성을 더 잘 반영하는, 새로운 버전의 챗GPT를 출시할 계획"이라고 밝혔는데 특히 12월에 성인 이용자들에겐, 성 관련 콘텐츠를 허용할 것이라고도 덧붙였습니다.



샘 올트먼은 그러면서 '성인 이용자는 성인답게 대하자'는 원칙에 따른 것이라며, "그간 정신건강 문제를 신중히 다루기 위해 챗GPT를 제한적으로 만들어왔는데, 이런 점이 많은 이용자들로 하여금 챗봇을 덜 유용하고 덜 재미있게 느끼게 한다는 점을 깨달았다"고 정책 선회의 배경을 설명했습니다.



그간 오픈AI를 비롯한 AI 개발사들은, 자체 상품에서 성적 콘텐츠나 민감한 정치 문제 등에 대답하지 않도록 안전판을 걸어뒀는데, 수익을 위해 콘텐츠 제한 장벽을 점차 낮추고 있습니다.



일론 머스크가 소유한 xAI는 지난 2월 말 새로운 음성 기능을 출시해, 일반 챗봇에서 금지된 욕설과 공격적 답변이 가능하도록 했고, 메타의 메타AI 역시 정치 사회 같은 민감 주제에도 답변을 하고 성적인 대화도 가능하도록 했습니다.



자극적인 챗봇을 만들어 이용자를 늘리고 수익을 극대화하려는 이런 업계 흐름에 대해, 미 매체 악시오스는 "챗봇 유료 구독자를 늘리는 데에는 도움이 되겠지만, 사회적 문제를 야기해 규제 압박을 높일 수 있다"고 논평했습니다.



또, 오픈AI가 정신건강 문제 완화 도구를 개발했다는 주장을 거듭하지만, AI와의 성적, 감정적 상호작용이 인간관계에 미칠 영향에 대한 우려는 여전하다는 지적도 제기됩니다.



(취재 : 정혜경, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스편집부)