김용범 정책실장 내일 방미…러트닉 만나 관세협상 논의

김용범 정책실장이 내일(16일) 관세협상 추가 협의를 위해 미국 워싱턴 D.C.로 출국합니다.



대통령실은 "김용범 정책실장이 관세협상 후속 협의를 위해 미국 워싱턴 D.C.를 방문할 예정"이라고 전했습니다.



대통령실 관계자는 "김용범 실장이 내일 출국해서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관을 만나 관세협상 관련 논의를 진행한다"고 설명했습니다.



이번 일정에는 김정관 산업부 장관도 동행할 예정인데, 3,500억 달러 대미 투자 방식에 대한 접점이 마련될지 주목됩니다.



---



국민의힘 이상민 대전시당위원장이 숨졌습니다.



오늘 오전 대전 유성구 한 아파트에서 "마비 증세의 환자가 있다"는 119 신고가 접수됐습니다.



119구급대가 현장에 도착했을 당시 이 위원장은 심정지 상태였던 것으로 전해졌습니다.



이 위원장은 응급처치를 받으며 병원으로 옮겨졌으나 사망 판정을 받았습니다.



5선 국회의원을 지낸 이 위원장은 더불어민주당을 탈당해 지난해 국민의힘에 입당한 뒤 같은 해 대전시당위원장으로 선출됐습니다.



---



넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 걸그룹 헌트릭스의 루미 파트를 부른 한국계 미국인 가수 겸 작곡가 이재가 서울 용산구에서 기자간담회를 열었습니다.



이 자리에서 이재는 "2개월 전 저는 그냥 작곡가였는데 갑자기 사랑해 주시고 많은 관심을 주시니 낯설고 신기하다"며 "뿌듯하고 자랑스럽다"고 소감을 밝혔습니다.



'케이팝 데몬 헌터스' 오리지널 사운드 트랙은 '골든'이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 각각 8주간 1위에 오르며 K팝 장르로는 유례없는 성공을 거뒀습니다.



---



국내 스타벅스 매장에서 외부 음식을 먹는 일이 금지됐습니다.



스타벅스 코리아 관계자는 이번 주부터 전국 매장에서 외부 음식 취식을 금지했다고 밝혔습니다.



일부 스타벅스 매장은 '외부 음식 취식 제한' 안내문에서 "매장 내 외부 음식 취식은 어렵다. 매장 내에서는 준비된 메뉴를 이용해달라"라고 공지했습니다.



단 유아의 이유식 섭취는 허용됩니다.



스타벅스는 그동안 향이 강한 외부 음식만 제한해 왔습니다.