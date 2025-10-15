뉴스

톨게이트 앞 "앗, 잘못"…뒤로 '스윽' 위험천만

SBS 뉴스
작성 2025.10.15 17:31 조회수
<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '톨게이트 후진 차량 목격'입니다.

고속도로 톨게이트 앞에서 대체 왜 이러는 걸까요? 앞 차가 통과하는 대신 뒤로 후진을 합니다.

온라인 커뮤니티에 영상을 공개한 글쓴이는 앞 차가 마산 톨게이트에서 후진으로 나와 깜짝 놀랐다며 길을 잘못 들어도 그냥 갈 길 가야 하는데 큰일 날 뻔했다고 당시 상황을 전했습니다.

고속도로에서의 후진 행위는 자칫 큰 사고로 이어질 수 있어 각별한 주의가 필요한데요.

도로교통법에 따르면 후진 금지 위반은 위협 운전에 해당하고, 이러한 행위를 지속적으로 반복할 경우 500만 원 이하의 벌금 또는 1년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.

만약 고속도로에 잘못 진입한 경우라면 안전하게 빠져나가기 위해 보통 톨게이트를 지나 바로 오른쪽에 위치한 회차로를 이용해야 합니다.

영상을 본 누리꾼들은 "그냥 가도 돈 몇 푼 안 나오는데 이러지 말자" "남의 안전까지 위협하는 행위다" "요즘은 면허 딸 때 기초 상식도 안 배우나" 등의 다양한 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 인스타그램 보배드림)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
