주담대 변동 금리 소폭 올라…9월 코픽스 0.03%p↑

▲ 지난 8월 10일 주택담보대출 변동금리가 적힌 현수막

은행권 주택담보대출 변동금리의 기준인 코픽스가 소폭 반등했습니다.은행연합회에 따르면 지난 9월 신규 취급액 기준 코픽스는 8월 연 2.49%보다 0.03%포인트 높은 2.52%로 집계됐습니다.코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영됩니다.코픽스가 떨어지면 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 뜻이고, 코픽스가 오르면 그 반대의 경우입니다.구체적으로 신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채 수신상품의 금리 등을 바탕으로 산정됩니다.2019년 6월 새로 도입된 '신 잔액기준 코픽스' 역시 2.54%에서 2.49%로 0.05%p 하락했습니다.신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함됩니다.시중 은행들은 이르면 16일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 오늘(15일) 공개된 코픽스 금리를 반영할 예정입니다.(사진=은행연합회 제공, 연합뉴스)