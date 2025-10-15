"내가 만만하냐"…직장 선배에 쇠망치 협박

▲ 수원법원 종합청사

직장 선배가 자신에게 기분 나쁘게 행동한다는 이유로 쇠망치를 들고 협박한 30대 우체국 직원이 1심에 이어 항소심에서도 벌금형의 집행유예를 선고받았습니다.15일 법조계에 따르면 수원지법 형사항소7부(김병수 부장판사)는 특수협박 혐의로 기소돼 1심에서 벌금 100만 원에 집행유예 2년을 선고받고 항소한 A 씨의 주장을 받아들이지 않았습니다.재판부는 "피고인이 주장하는 양형 부당 사유는 원심이 피고인에 대한 형을 정하면서 이미 충분히 고려한 사정들"이라며 "원심의 형은 합리적인 범위 내로 적정해 부당하다고 볼 수 없다"고 판시했습니다.A 씨는 2023년 9월 경기도 한 우체국 1층에서 직장 선배 B 씨에게 업무용 쇠망치를 집어 들고 "왜 나만 갖고 그러냐. 내가 만만하냐"며 협박한 혐의로 기소됐습니다.A 씨는 화장실을 갔다 온 자신에게 B 씨가 자리를 이탈한 행위에 대해 지적하자 "알아서 하겠다"라고 했고, 이어 B 씨가 우편물 이송용 녹색 철제 카트를 밀며 다가오자 쇠망치를 들고 대치하며 언쟁한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 재판 과정에서 B 씨가 철제 카트를 밀치며 돌진하는 것에 위협을 느껴 쇠망치를 집어 든 것일 뿐 위해를 가할 의도는 없었다고 주장했으나, 재판부는 피고인이 망치를 휘두르지 않았다고 하더라도 쇠망치를 꺼내 든 모습만으로도 피해자에게 공포심을 일으킬 만하다고 봤습니다.(사진=연합뉴스)