[자막뉴스] 경찰을 짓밟고 때리고…참다못해 꺼내든 '이것'

지난 8월 13일 대전 서구 둔산동의 한 번화가.



술에 취한 남성들이 난동을 부린다는 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에 도착했습니다.



경찰이 인적 사항을 물어보자 곧바로 신경질적인 반응을 보이는 20대 남성.



이 남성 옆에 있던 다른 남성까지 가세해 출동한 경찰들을 위협합니다.



이 남성들은 경찰관을 밀치며 욕설을 하다가 급기야 건장한 체구로 경찰관을 밀어 쓰러뜨리더니 짓누르기 시작합니다.



결국 경찰이 꺼내든 건 테이저건.



하지만 이 남성이 경찰과 격렬하게 몸싸움을 벌이고 있어 테이저건 사용이 어려워지자 결국 남성의 몸에 직접 테이저건을 대고 쏩니다.



사람의 몸에 직접 전기 충격을 줘 신체 일부분을 사용하지 못하게 하는 스턴 기능입니다.



건장한 이 남성은 첫 번째 스턴 충격에 저항했지만, 두 번째 테이저건을 맞자 결국 제압당했습니다.



대전 둔산경찰서는 공무집행방해 등의 혐의로 두 남성을 검찰에 불구속 송치했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 화면출처 : 유튜브 대전경찰청, 제작 : 디지털뉴스편집부)