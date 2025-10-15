여당 안전대책단 오늘 캄보디아로 출국…실태 파악·치안 공조 지원

▲ 더불어민주당 김병주 최고위원을 비롯한 재외국민 안전대책단원들이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 안전대책단 첫 회의를 열고 있다.

더불어민주당이 캄보디아에서 발생한 한국인 납치·구금 사태에 대응하기 위해 당 대책단을 현지로 급파합니다.민주당은 오늘(15일) 최고위원회의에서 김병주 최고위원을 단장으로 한 재외국민 안전대책단을 구성했다고 밝혔습니다.안전대책단은 오늘 저녁 캄보디아로 출국해 한국 청년들을 대상으로 한 해외 취업 사기 실태를 파악하고 현지 치안 당국과 국내 당국 간 공조를 뒷받침한다는 계획입니다.민주당 정청래 대표는 회의에서 "대한민국 청년의 캄보디아 납치 사망사건은 매우 위중한 일로 국민의 우려가 크다"며 "민주당도 집권 여당으로서 사태 해결에 총력을 다하겠다"고 말했습니다.정 대표는 이어 "청년고용촉진특별법 개정을 통해 근본적 원인인 청년 실업 문제 해결을 지원하고, 현지 안전 인력 확충과 영사조력법 개정을 통해 우리 동포의 생명과 안전을 지키는 데도 앞장서겠다"고 밝혔습니다.대책단장을 맡은 김병주 최고위원은 "캄보디아에 납치 구금된 청년들이 안전하게 조국의 품으로 돌아올 수 있도록 가능한 모든 방안을 강구하겠다"며 "구출과 송환을 위한 국회 차원의 지원 방안을 마련하겠다"고 말했습니다.대책단원인 황명선 최고위원은 "윤석열 정권은 캄보디아에 막대한 '묻지 마' 공적개발원조(ODA)를 지원하면서 국민 생명과 안전은 철저히 외면했다"며 "이런 대규모 예산을 지원하고도 공조 체계도 구축 못 하고, 국민 안전도 못 지킨 윤석열 정권의 직무유기는 반드시 책임을 물어야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)