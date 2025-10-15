내란 특검팀, '직무유기·정치중립 위반' 조태용 전 국정원장 소환 조사

▲ 12·3 비상계엄 전후 상황 전반에 관여한 혐의를 받는 조태용 전 국정원장이 15일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 조태용 전 국정원장을 피의자 신분으로 소환했습니다.특검팀은 오늘(15일) 오전 9시쯤부터 조 전 원장을 특검팀 사무실로 불러 조사하고 있습니다.조 전 원장은 국가 기밀 정보를 총괄하는 국정원장으로서 비상계엄 전후 상황 전반에 관여한 혐의를 받습니다.계엄 당일, 조 전 원장은 밤 9시쯤 대통령실로 호출돼 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포하려 한다는 사실을 전달받았습니다.이후 대통령 집무실을 나가면서 계엄 관련 문건으로 추정되는 종이를 양복 주머니에 접어 넣는 모습이 CCTV에 포착되기도 했습니다.특검팀은 조 전 원장이 윤 전 대통령의 대국민 담화 이전에 비상계엄 선포 계획을 알았음에도 국회에 보고하지 않아 직무를 유기했다고 보고 있습니다.국정원법 15조에 따르면 국정원장은 국가 안전보장에 중대한 영향을 미치는 상황이 발생할 경우 지체 없이 대통령 및 국회 정보위원회에 보고해야 하는데 이를 지키지 않았다는 겁니다.또, 특검팀은 조 전 원장이 윤 전 대통령으로부터 국군방첩사령부의 체포조를 지원하라는 지시를 전달받았을 가능성과 계엄 당시 홍장원 전 1차장의 동선이 담긴 국정원 CCTV 영상을 국민의힘 측에만 제공해 정치 중립 의무를 위반한 의혹도 수사하고 있습니다.특검팀은 모레(17일) 조 전 원장을 한 차례 더 불러 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 결정할 걸로 보입니다.(사진=연합뉴스)