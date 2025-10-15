양자컴퓨팅 개척자 피터 졸러, 이휘소 상 수상

▲ 피터 졸러 인스브루크대 교수

과학기술정보통신부와 아시아태평양이론물리센터는 올해 이휘소 상 수상자로 피터 졸러 오스트리아 인스브루크대 교수를 선정했다고 밝혔습니다.졸러 교수는 양자광학과 양자 정보과학 분야 권위자로 이온 트랩을 전기장에 가둬 양자비트를 구현하는 양자컴퓨터 모델을 제시하고 광격자 초전도 상태 원자를 이용한 양자 시뮬레이션 모델을 제안하는 등 현대 양자컴퓨팅 이론적 기초를 마련했습니다.또 장거리 얽힘 분배를 기반으로 한 양자 인터넷 개념을 제안해 양자 통신과 네트워크 분야에 새로운 비전을 제시하기도 했습니다.그는 수상을 계기로 내일부터 이틀간 경북 포항 아태이론물리센터를 방문해 연구자들을 대상으로 특별강연을 진행합니다.시상식은 오는 22일 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 한국물리학회 추계학술대회에서 열리며 졸러 교수는 여기서도 기조강연에 나섭니다.이휘소 상은 이론물리학 발전에 획기적인 공헌을 한 고(故) 이휘소 박사의 이름을 딴 국내 유일의 학술상으로, 아태 이론물리센터는 2012년부터 매년 전도유망한 과학자를 찾아 시상하고 있습니다.이휘소 박사는 세계적인 한국계 이론 물리학자로 게이지 이론(Gauge Theory)의 재규격화 정립과 참(Charm) 입자의 탐색에 관한 연구로 널리 알려졌습니다.(사진=과기정통부 제공, 연합뉴스)