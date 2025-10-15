'데뷔 두 달 신인' 코르티스, 미국 현지서 반향…미 빌보드 5주 연속 차트인

데뷔 두 달이 채 되지 않은 코르티스(CORTIS)가 미국 빌보드 차트에 5주 연속 이름을 올렸다.



14일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(10월 18일 자)에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 데뷔 음반 'COLOR OUTSIDE THE LINES'가 '월드 앨범' 2위에 자리했다.



특히 미국 내 실물 음반 판매량을 집계하는 '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈'에서 지난주 대비 각각 11계단, 8계단 오른 16위에 안착했다. 공식 활동이 종료된 시점에 '톱 20'에 재진입한 저력이 돋보인다. 이는 코르티스가 세계 음악시장의 중심인 미국에서 탄탄한 팬덤을 구축하고 있음을 뒷받침한다.



이 앨범은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 12일 자로 누적 스트리밍 1억 회를 돌파하며 전 세계적인 관심을 입증했다.



코르티스의 뒷심은 국내 음원 차트에서도 확인 가능하다. 인트로곡 'GO!'가 최신 멜론 주간 차트(집계 기간: 10월 6~12일) 89위로 자체 최고 순위를 경신했다. 이 곡은 활동 당시 올해 데뷔한 보이그룹 최초로 해당 차트를 뚫었고 음악 방송에 재소환되는 등 큰 화제를 모았다.



한편 코르티스는 데뷔 앨범 공식 활동 종료 후에도 미국 시장의 러브콜을 받으며 쉬지 않고 일정을 소화하고 있다. 이들은 지난 5일 한국 아티스트 최초로 손흥민 선수가 소속된 LAFC의 '오너리 팔코너'(Honorary Falconer)로 활약했다. 11일에는 '레드불 댄스 유어 스타일 월드 파이널'(Red Bull Dance Your Style World Final)에 참석하고 12일에는 로스앤젤레스에서 약 1시간 동안 멤버들이 안무를 직접 가르쳐주는 'GO!' 댄스 워크숍을 개최했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)