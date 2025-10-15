[뉴블더] 상생페이백 오늘부터 지급…아직 신청 안 했다면?

상생페이백 지급이 오늘(15일)부터 시작됐습니다.



상생페이백은 신용카드나 체크카드로 쓴 금액이 지난해 자신의 월평균 카드 사용액보다 많으면 그 증가액의 20%를 정부가 돌려주는 사업인데요.



지난달 사용분의 환급액이 오늘 지급된 겁니다.



오늘 온라인에는 상생페이백 기대도 안 했는데 들어왔다는 글이 아침부터 많이 올라왔습니다.



상생페이백은 정부가 내수진작을 위해 벌이는 사업으로, 9~11월까지 석 달 동안 진행됩니다.



지난해 자신의 월평균 카드 사용액보다 더 쓴 금액의 20%를, 월 최대 10만 원, 석 달간 30만 원까지 돌려줍니다.



환급은 디지털 온누리상품권으로 그다음 달 15일 지급되는데요.



지난달에 상생페이백 신청하셨다면 오늘 온누리상품권 앱에서 확인하실 수 있습니다.



지급받은 금액은 전국 디지털온누리상품권 가맹점 13만 곳에서 사용 가능하고 기한은 5년입니다.



혹시 '나는 신청을 못 했는데 어떡하나' 하신 분들도 계실 텐데요.



실제로 지난달 30일 기준으로, 상생페이백 신청자는 939만 명으로, 30~40대가 절반 이상을 차지했고 50대와 60대 이상은 신청률이 높지 않았습니다.



상생페이백은 소급 적용이 되니까, 11월까지만 신청을 하면 됩니다.



상생페이백.kr에서 회원가입을 하고 직접 신청해야 하는데요.



정부 예산 1조 3천억 원이 투입되는 사업인만큼, 혜택을 놓치지 말아야겠죠.



개인인증이나 디지털기기가 익숙지 않은 분들은 전통시장 상인회나 농협은행 등에서도 도움을 받을 수 있습니다.



(영상편집 : 최영수, 디자인 : 이소정)