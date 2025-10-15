'케데헌' 이재 "한국인으로서 자랑스러워…그래미 받고 싶죠"

▲ 가수 겸 작곡가 이재(EJAE)

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에서 걸그룹 헌트릭스의 루미 파트를 부른 한국계 미국인 가수 겸 작곡가 이재(EJAE)가 오늘(15일) 오전 서울 용산구에서 기자간담회를 열었습니다.이 자리에서 이재는 "2개월 전 저는 그냥 작곡가였는데 갑자기 사랑해 주시고 많은 관심을 주시니 낯설고 신기하다"며 "뿌듯하고 자랑스럽다"고 소감을 밝혔습니다.그는 "'케이팝 데몬 헌터스'에 참여하고 싶었던 건 한국 문화를 보여주고 싶었기 때문"이라며 "미국에서 중국과 일본을 다룬 애니메이션이 많았지만, 어릴 때 한국이 어디 있는지 모르는 아이들도 많았다. 이런 상황이 너무 화가 나서 한국말도 열심히 연습했는데, 좋은 결과가 나와 너무 감사하고 자랑스러운 마음뿐"이라고 말했습니다.이재와 오드리 누나(미라)·레이 아미(조이)가 가창을 담당한 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)은 '골든'(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 각각 8주간 1위에 오르며 K팝 장르로는 유례없는 성공을 거뒀습니다.이재는 "K팝뿐만 아니라 'K'의 모든 것이 지금 세계적으로 널리 알려져 있다. 한국 사람으로서 자랑스럽다"며 "'너 어디 사람이야?'라고 물어와서 한국 사람이라고 하면 다들 'K팝을 좋아한다'고 이야기한다"고도 말했습니다.이재는 '골든'(작사 및 작곡)을 비롯해 '하우 잇츠 던'(How It's Done·작사 및 작곡), '테이크다운'(Takedown·편곡), '유어 아이돌'(Your Idol·작사) 등 이 영화 OST 작업에 다수 참여했습니다.노래의 인기에 힘입어 '골든'은 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 '그래미 어워즈'에 '레코드 오브 더 이어'와 '송 오브 더 이어' 등 다수 부문에 출품됐습니다.이재는 "너무 (그래미를) 받고 싶다. OST 부문뿐만 아니라 다른 부문에서도 그렇다"며 "노래를 일부러 팝스러운 노래로 만들었다. 헌트릭스가 실제로 현실 세계에서 데뷔하는 것처럼 보여주고 싶은 의도도 있었다"고 했습니다.그는 "앞으로 K팝 쪽에서는 에스파와 함께 작업하고 싶다. 잘 어울릴 것 같다"며 "방탄소년단(BTS)도 너무 좋다. (작업하게 되면) 너무 영광일 것이다. 멤버들이 너무 멋있고, 정국도 너무 노래를 잘한다"고 말하기도 했습니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)