산업장관, 석유공사 '액트지오 자문사 선정 과정' 공익 감사 청구

▲ 김정관 산업통상부 장관이 13일 서울 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 업무보고 하고 있다.

정부가 동해 심해 가스전 개발 사업과 관련해 제기된 '액트지오' 논란 조사를 감사원에 의뢰하기로 했습니다.산업통상부는 국회 국정감사에서 제기된 대왕고래 유망구조 시추 사업 추진 과정에서 발생한 주요 의혹과 관련해 감사원에 한국석유공사 대상 공익 감사를 청구한다고 밝혔습니다.지난 13일 진행된 국회 산중위 국정감사에서 여당 위원들은 집중적으로 동해 심해 가스전 개발의 근거를 제공한 액트지오를 자문사 선정한 과정에 관한 진상 조사가 필요하다고 주장했습니다.또한 대왕고래 유망구조에서 진행된 첫 시추 결과 경제성이 없다는 결론이 났음에도 동해 심해 가스전 사업 담당팀과 임원이 최상위 성과 평가를 받고 담당 임원은 부사장으로 승진된 것에도 문제가 있다고 지적했습니다.산업부는 관련 규정과 절차에 따라 신속히 감사원에 공익감사를 청구할 계획이라고 덧붙였습니다.다만 이재명 정부는 동해 심해 가스전 개발 과정의 의혹을 해소하는 것과는 별개로 외자 유치를 통한 한국석유공사의 자체적인 개발에는 반대하지 않는다는 태도를 취하고 있습니다.김 장관도 지난 13일 국감에서 "자원 개발 역사는 무수한 지고지난한 역사의 과정"이라고 말한 바 있습니다.석유공사가 지난달 동해 심해 가스전 2차 탐사시추부터 사업에 참여할 해외 사업 파트너를 찾기 위한 국제 입찰을 마감한 결과 복수의 해외 석유사가 참여했습니다.(사진=연합뉴스)