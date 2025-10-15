산악인 엄홍길 대장, 국민체육진흥공단 홍보대사로 위촉

▲ 엄홍길 대장(오른쪽)과 하형주 국민체육진흥공단 이사장

산악인 엄홍길 대장이 국민체육진흥공단 홍보대사로 뜁니다.체육공단은 제63회 스포츠의 날인 오늘(15일) 서울 송파구 올림픽회관에서 하형주 이사장 등이 참석한 가운데 엄홍길 대장을 홍보대사로 위촉했습니다.엄홍길 대장은 체육공단에서 운영하는 다양한 공익사업을 널리 알리며 모든 국민이 즐기는 스포츠를 위해 앞장설 예정입니다.엄홍길 대장은 2007년 세계 최초로 해발 8천ｍ급 16좌 등정에 성공하며 청룡장 등 많은 체육훈장을 수훈했으며, 2019년에는 스포츠 영웅으로 헌액 되기도 했습니다.지난해 5월에는 한국-네팔 수교 50주년을 기념해 주갈 원정대장으로서 6천591ｍ의 히말라야 주갈 1봉을 세계 최초로 등정했습니다.현재는 엄홍길휴먼재단 상임이사, 한국외대 석좌교수, 대한산악연맹 자문위원 등으로 활동하고 있으며, 17년간 네팔 히말라야 오지에 20개의 휴먼스쿨, 병원, 다목적 체육관 등을 건립했습니다.특히, 셰르파의 자녀들을 위한 장학금과 교사의 급여를 지원하는 등 세계 산악계 발전은 물론 나눔과 봉사의 가치 실현을 위한 다양한 활동을 이어가고 있습니다.엄홍길 대장은 "체육공단 홍보대사로서 큰 책임감을 가지고 국민들의 건강 증진과 체육공단의 다양한 사업 홍보를 위해 앞장설 것"이라고 소감을 전했습니다.(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)