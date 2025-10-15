'시흥 중국동포 형제 살해' 차철남에 사형 구형

▲ 둔기와 흉기로 2명을 살해하고 2명을 다치게 한 '시흥 살인사건'의 피의자 중국동포 차철남(56)

같은 중국동포 형제를 살해하고 내국인 2명을 추가로 살해하려다 미수에 그친 혐의로 구속 기소된 중국동포 차철남에게 검찰이 사형을 구형했습니다.15일 수원지법 안산지원 형사1부(안효승 부장판사) 심리로 열린 차철남에 대한 살인 및 살인미수 혐의 사건 결심공판에서 검찰은 사형을 선고해 달라고 재판부에 요청했습니다.검찰은 "피고인이 범행도구를 준비하고 살인 범행을 미리 연습하는 등 철저한 계획으로 범행을 저질렀다"며 "일시적인 감정으로 사실상 무차별적 살인을 저질렀다고 봐야 한다"고 구형 이유를 밝혔습니다.이어 "피해자들과 합의도 하지 않았다"고 덧붙였습니다.차철남의 변호인은 "피고인이 본인의 범행으로 생명을 달리 한 유족과 살인미수로 인해 여전히 신체적, 심리적 고통을 받는 피해자들에게 할 말이 없다고 한다"며 "본인이 져야 할 사회적 책임을 충분히 통감한다"고 변론했습니다.차철남은 최후진술에서도 중국동포 형제 살인 혐의는 인정하면서도 내국인 2명에 대한 살인미수 혐의는 여전히 부인했습니다.차철남은 "얼마든지 살인할 수 있었지만, 살인할 마음은 없었다"고 말했습니다.차철남은 지난 5월 17일 오후 4~5시쯤 중국동포 50대 A 씨 형제를 시흥시 정왕동 자기 집과 인근에 있는 이들 형제의 집에서 각각 둔기로 살해한 혐의를 받습니다.그는 이틀 뒤인 19일 오전 9시 34분 집 근처 편의점에서 60대 여성 점주 B 씨를, 같은 날 오후 1시 21분 한 체육공원에서 집 건물주 70대 C 씨를 잇달아 흉기로 찔러 다치게 한 혐의도 받습니다.선고 공판은 11월 12일 오전 10시에 열립니다.