뉴스

'나는솔로' 20기 영자♥광수 결혼…남규홍 PD가 확성기로 축사

SBS 뉴스
작성 2025.10.15 14:28 수정 2025.10.15 14:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'나는솔로' 20기 영자♥광수 결혼…남규홍 PD가 확성기로 축사
지난해 6월 방영한 ENA, SBS Plus '나는 SOLO' 20기 출연자 광수와 영자가 솔로 나라에서 만난 지 1년 여 만에 부부가 됐다.

영자와 광수는 지난 12일 서울 모처에서 웨딩 마치를 울렸다. 영자는 직접 이 같은 소식을 전하면서 "평범한 저희의 특별한 만남을 언제나 응원해 주시고 축하해 주셔서 감사하다. 이 감사함에 보답하는 건 저희가 행복하고 즐겁게 잘 사는 것이라고 생각한다. 열심히 잘 살아보겠다"라고 고마움을 전했다.

또, 남편 광수를 향해서 영자는 "나와 생각이 다른 한 사람으로서 당신을 존중하고 나와 남은 인생을 함께 할 한 사람으로서 당신을 존경하고 나의 특별한 하나뿐인 연인으로서 당신을 언제나 사랑합니다"라는 감동적인 멘트를 적었다.

나는 솔로 남규홍

이날 결혼식 축사는 '나는솔로'의 연출 남규홍 감독이 맡았다. 남 감독은 방송에서 사용하는 확성기를 가지고 방송을 통해 인연을 맺은 두 사람의 앞날과 사랑을 응원한다는 덕담을 전했다.

'나는솔로' 20기 영자와 광수는 최종 커플로 이어지진 않았지만 방송 이후 서로의 마음을 확인한 뒤 연인이 된 것으로 알려졌다. 40세 광수는 대기업 연구원을 거쳐 현재는 방 탈출 게임 제작자 겸 방 탈출 카페 대표로 있다. 영자는 30세로, 금융업계에서 일하고 있다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지