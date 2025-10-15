"불법" 반발에도 '백해룡팀' 신설…검찰, 합수단으로 확대개편

▲ 백해룡 전 영등포경찰서 형사과장(경정)이 12일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 인천세관 마약 밀수 연루 의혹 관련 합동수사팀 출범에 대해 입장을 밝히고 있다.

임은정 검사장이 이끄는 서울동부지검이 오늘(15일) 백해룡 경정의 반발에도 백 경정이 포함된 별도팀을 신설키로 했습니다.법조계에 따르면 동부지검은 기존의 '세관 마약 수사 외압 의혹' 수사팀과 별도로 5명 규모의 '백해룡팀'을 만들고, 두 팀을 합쳐 '합동수사단'으로 조직을 격상할 예정입니다.백 경정의 팀은 본인이 고발인이거나 피해자가 될 수 있는 '수사 외압' 사건을 제외한 세관 마약 의혹 등을 맡게 됩니다.백 경정과 함께 일할 경찰 4명은 아직 결정되지 않았습니다.경찰 관계자는 "마약 수사 경험이 있는 사람들이 파견될 것으로 예상한다"고 말했습니다.백 경정은 전날 자신의 동부지검 파견 명령에 반발하며 기존 수사팀을 "불법단체"라고 비난한 바 있습니다.또 "수사 의지나 능력이 있는지도 모르는 4명을 받아 붙여놓겠다는 것"이라며 "영장청구권이 없는 백해룡의 손발을 모두 묶어버리는 국면"이라고 주장했습니다.오늘 동부지검은 백 경정을 위한 사무실과 업무기기 등을 준비 중이나, 그는 사전에 약속된 방송 출연을 위해 연가를 내고 출근하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)