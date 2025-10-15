아이브 리즈, 초통령 됐다…'프린세스 캐치! 티니핑' OST 가창

그룹 아이브(IVE) 리즈가 애니메이션 '프린세스 캐치! 티니핑'과 만났다.



글로벌 IP 콘텐츠 기업 ㈜에스에이엠지엔터테인먼트는 "대표 IP '캐치! 티니핑'의 여섯 번째 시즌 '프린세스 캐치! 티니핑' 방영을 앞두고 지난 13일 리즈가 참여한 뮤직비디오를 공개했다"고 밝혔다.



공개된 영상 속 리즈는 지난달 30일 각종 음원 사이트를 통해 발매된 애니메이션 '프린세스 캐치! 티니핑' OST '프린세스 캐치! 티니핑 주제곡'을 가창했다.



화사한 비주얼이 눈길을 끄는 가운데, 리즈는 깨끗하고 명랑한 음색으로 주인공 로미와 티니핑들의 모험을 생생하게 그려냈고, 하츄핑 인형을 활용한 디테일로 사랑스러움까지 발산했다.



'프린세스 캐치! 티니핑'의 뮤직비디오에 대해서 리즈는 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "사랑스러운 작품의 주제곡과 뮤직비디오에 참여할 수 있어 영광"이라면서 "이 노래를 듣는 모든 분이 자신을 더 아끼고 사랑했으면 좋겠다. 노래도 많이 들어주시고, 뮤직비디오도 함께 즐겨달라."고 소감을 전했다.



SAMG엔터 관계자는 "리즈의 밝고 건강한 이미지와 힘 있는 보컬이 '프린세스 캐치! 티니핑' 세계관과 잘 어울린다고 판단했다"며 "뮤직비디오에는 리즈 특유의 밝은 매력과 애니메이션의 환상적인 비주얼이 어우러져 있다"고 전했다.



2021년 아이브의 멤버로 데뷔한 리즈는 맑고 청량한 보컬로 일찌감치 두각을 드러내며 '음색 요정'이라는 수식어를 얻었다.



각종 방송과 콘텐츠에 출연해 보컬리스트로서 존재감을 각인시킨 리즈는 '썸머(Summer)', '헤비 러브(Heavy Love)' 등 드라마 OST 가창에도 참여했고, 최근 아이브 신곡 'XOXZ(엑스오엑스지)' 활동을 통해 흔들림 없는 라이브와 폭넓은 보컬 스펙트럼을 선보이며 국내외 음악 팬들의 호응을 다시 한번 이끌어냈다.



또한 리즈는 패션·뷰티 브랜드 모델로도 잇따라 발탁되며 활동 반경을 넓히고 있다. 오는 31일부터 11월 2일까지는 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 아이브 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)' 서울 공연을 개최, 팔색조 매력과 탄탄한 가창력을 뽐내며 팬들의 마음을 사로잡을 전망이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)