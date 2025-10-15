장동혁 "10·15 부동산 정책, 청년·서민 죽이는 '주택완박'"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 정부가 발표한 10·15 부동산 정책을 "청년과 서민을 죽이는 '주택완박'(주택 완전박탈) 대책"이라며 강하게 비판했습니다.장 대표는 오늘 기자회견을 열고 10·15 부동산 정책에 대해 "좌파 정권만 들어서면 집값이 들썩인다"며 "부동산 가격이 반드시 오를 거라는 확신만 심어주고 있다"고 평가했습니다.이어 "국민 수요를 전혀 이해하지 못하는 더 센 규제만 반복하고 있다"며 "청년 서민 죽이기 대책", "청년 주택 완박(완전박탈)대책"이라고 지적했습니다.장 대표는 서울 전역을 규제 지역을 정하는 등 규제 대상 지역을 넓힌 점도 비판했습니다.장 대표는 "청년, 신혼부부 실수요자의 내집 마련의 길이 막힐 것"이라며 "부자들만 위한 부동산 시장이 생겨날 것"이라고 전망했습니다.그러면서 "문재인 정권 시즌2, 집값 폭등 시즌2"라며 "좋은 집 살고 싶은 꿈이 왜 투기입니까? 내집 마련이 왜 비난받아야 합니까?"라고 반문했습니다.정부가 오늘 발표한 부동산 정책에는 주택담보대출 한도를 줄이는 내용 등이 포함돼 있습니다.15억 원 초과 ~ 25억 원 미만 주택은 한도가 4억 원으로, 25억 원 초과 주택은 한도가 2억 원으로 줄어듭니다.서울 전 지역이 규제지역이 되면서 무주택자가 규제지역 내 주택담보대출을 받는 경우 주택담보대출비율(LTV)이 70%에서 40%로 낮아집니다.(사진=연합뉴스)