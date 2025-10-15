[날씨] 오늘 전국 곳곳 비…일요일 기온 '뚝'

오늘(15일)도 우산 꼭 챙겨주셔야겠습니다.



전국 곳곳에 비가 내릴 텐데요.



오후 중에 충청과 남부, 제주 지역에 비가 시작돼 밤이 되면 수도권과 강원 지역에도 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면서 비가 내리는 지역 보시면요.



일부 호남과 영동, 제주 지역에 비구름이 위치해 있고, 특히 현재 제주에는 시간당 40mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지면서 호우특보도 발효됐습니다.



비는 내일 오전까지 이어지겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 영동과 경북 북부, 전남과 경남 지역에 20에서 최고 60mm, 충청과 전북 지역에 10~50mm, 수도권과 영서, 경북 남부 지역에 10~40mm, 제주 지역에는 10~60mm의 비가 예상됩니다.



오늘 동해상과 또 제주 해상을 중심으로 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 24도, 전주 26도, 대구 23도로 평년과 비슷하거나 다소 높겠습니다.



토요일 오전 중에 전국 곳곳에 또 비가 내리겠고요.



비가 그친 뒤 일요일에는 서울의 아침 기온 한 자릿수까지 뚝 떨어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)