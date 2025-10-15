뉴스

'우리 동네 화물주차장'으로 불법주차 해소

유영수 기자
작성 2025.10.15 12:35 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

화물차의 불법주차는 안전과 불편 문제를 일으키는 골칫거립니다. 경기도 남양주시가 전국 최초로 소규모 분산형 '우리동네 화물주차장'을 조성해서 해법 마련에 나섰습니다.

유영수 기자기 취재했습니다.

<기자>

경기도 남양주시 화도읍에 지난달 조성된 '우리 동네 화물주차장'입니다.

유휴부지를 활용해 40면 규모의 화물주차장을 만들었습니다.

주민들은 주차장이 생긴 뒤 확실히 화물차의 불법주차가 줄어들었다고 말합니다.

[최복희/경기도 남양주시 화도읍 : 불법주차하는 것이 다리 위에다 세우고 그래 가지고 많았어요. 그런데 (우리 동네 화물) 주차장이 생기면서 불법주차를 안 해서 좋더라고요.]

현재까지 남양주시에 조성된 우리 동네 화물주차장은 모두 4곳으로, 25면에서 50면 정도의 소규모 주차장입니다.

화물차주들은 자신의 거주지와 가까운 곳에 주차장이 생겨서 무척 편리해졌다며 만족해하고 있습니다.

[남양주시 거주 화물차주 : 항시 불안하잖아요. 왜? 차고지에 들어와야 하잖아요. 차고지 안 들어오면 딱지를 떼요. 요거(주차장) 생기고서 좋은 게 토요일, 일요일도 쉬고 마음대로. 딱지 뗄 염려가 없고.]

소규모 분산형 화물 주차장 조성은 남양주시가 전국 최초로 시도하는 것입니다.

대형 화물차 공영 차고지 건설에 비해 비용과 시간 등의 이점이 크다고 판단해, 조례를 개정해 올해부터 조성에 나선 것입니다.

[주광덕/남양주시장 : (화물차주는) 안전하게 저렴한 가격으로 주차할 수 있고, 시민들의 민원도 다 해소할 수 있어서 이중 삼중으로 효과가 크다고 생각합니다.]

남양주시는 내년까지 모두 10곳의 우리 동네 화물주차장을 조성할 계획이라고 밝혔습니다.

(영상취재 : 인필성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영수 기자 사진
유영수 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지