윤, 내란특검 자진 출석…외환혐의 조사

<앵커>



오늘(15일) 오전 내란특검이 윤석열 전 대통령을 불러 조사에 나섰습니다. 윤 전 대통령은 자진 출석했습니다. 현장 취재기자 연결합니다.



김지욱 기자, 윤 전 대통령이 그간 소환조사에 불응해 왔는데, 오늘 조사는 어떻게 이뤄졌습니까?



<기자>



네, 윤석열 전 대통령은 오늘 오전 9시쯤 이곳 내란특검팀 사무실에 도착했습니다.



조사는 10시부터 시작됐는데, 윤 전 대통령은 처음부터 진술 거부권을 행사하다가 조사 시작 1시간 만에 휴식을 요청하면서 조사는 중단됐습니다.



특검은 오늘 박향철 부장검사의 주도로 비상계엄 명분을 만들기 위해 북한을 도발했다는 내용의 외환 혐의에 관해 묻겠다는 방침입니다.





특검팀은 당초 오늘 오전 8시 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장을 집행할 계획이었는데 그보다 30여 분 앞서 교도관을 통해 이 사실을 알게 된 윤 전 대통령이 영장 집행 전에 자진 출석 의사를 밝히고 출석했습니다.



특검팀은 오늘 체포영장이 집행되지는 않은 만큼 윤 전 대통령이 중간에 조사 거부 의사를 밝힐 시 체포영장 집행을 검토하겠다고 밝혔습니다.



앞서 내란특검은 지난달 두 차례 소환을 통보했지만 윤 전 대통령이 거부하자, 이달 1일 체포영장을 발부받았다고 밝혔습니다.



윤 전 대통령 측은 특검의 체포영장 청구는 절차상 중대한 하자가 있다며 중복 조사에 해당한다고 밝혔습니다.



그러면서 지난 두 차례 조사 당시 충분한 입장을 밝혔고 진술 거부 이유를 설명했습니다.



<앵커>



오늘 대법원에서는 국회 현장 검증이 이루어지고 있죠?



<기자>



네, 조금 전 오전 10시부터 대법원에서 국회의 현장 국정감사가 시작됐습니다.



그제 국회에서 열린 국정감사 이후 두 번째입니다.



조희대 대법원장은 오늘 국감장에 출석하지 않았습니다.



오늘 국감에는 이재명 대통령의 선거법 사건 파기환송 과정과 관련해 대법관들의 컴퓨터 로그 기록 확인 등 현장 검증도 포함될 예정입니다.



국민의힘 의원들은 현장 검증에 대해서 사법부에 대한 압박이라고 반발했습니다.



