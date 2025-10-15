공직사회 '간부 모시는 날' 여전…공무원 15.4% "올해도 경험"

▲ 정부세종청사

공직사회의 낡은 조직문화로 지적된 '간부 모시는 날'이 여전히 남아있는 것으로 나타났습니다.국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 위성곤 의원이 9월 17일∼10월 6일 전국 공무원 1만 4천208명을 대상으로 실시한 '간부 모시는 날' 실태조사 결과, 응답자의 15.4%(2천187명)가 올해도 '간부 모시는 날'을 경험했다고 답했습니다.간부 모시는 날은 팀별로 순번이나 요일을 정해 소속 부서의 과장, 국장 등 상관에게 식사를 대접하는 관행입니다.청탁금지법상 부적절한 행위로 해석될 여지가 있어 문제로 지적돼 왔습니다.올해 간부 모시는 날을 치른 공무원을 소속별로 보면 지방자치단체 공무원 1천864명, 중앙부처 276명, 기타(비공개 요청) 47명 등이었습니다.간부 모시는 날 빈도는 '월 1∼2회'가 37.8%로 가장 많았고, '주 1∼2회' 34.0%, '분기별 1∼2회'가 22.8%로 조사됐습니다.'비용 지불과 참석이 의무적'이라는 응답은 29.9%, '비용 지불 혹은 참석이 의무적'이라는 응답은 40.0%로, 여전히 모시는 날을 강제하는 분위기가 남아있는 것으로 나타났습니다.자율적 참여라는 응답은 25.5%에 불과했습니다.특히 간부 모시는 날 경험자 중 근속연수 5년 이하의 낮은 연차 공무원이 32.8%(717명)로, 낡은 조직 문화가 젊은 공무원의 사기 저하와 공직 이탈을 부추기는 주요 요인으로 작용할 수 있다고 위 의원은 설명했습니다.간부 모시는 날이 근절되지 않는 이유로는 '권위주의적 조직문화와 위계 중심의 관행'이라는 응답이 28.3%로 가장 많았고, '조직 내 인사평가와 연결돼 있어서'도 21.6%에 달했습니다.위 의원은 "신고와 보호 체계가 없는 상황에서 근절 의지만 외치는 것은 실효성이 없다"며 "정부는 실질적인 문화 개선에 나서야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)