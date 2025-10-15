배달기사 찌른 30대 "술취해 기억 안나"…피해자는 의식 회복

▲ 경기 화성동탄경찰서 전경

경기 화성 동탄신도시 한 오피스텔에서 50대 배달기사를 흉기로 찌른 30대 남성은 "술에 취해 범행 당시가 기억나지 않는다"고 진술했습니다.경기 화성동탄경찰서는 살인미수 혐의로 현행범 체포된 A 씨에 대해 오늘 중 구속영장을 신청할 예정이라고 오늘(15일) 밝혔습니다.A 씨는 전날 오후 6시 30분 자신이 거주하는 화성시 오산동 오피스텔 건물 복도에서 승강기를 기다리던 배달기사인 50대 남성 B 씨의 복부를 흉기로 찔러 중상을 입힌 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 곧바로 병원으로 옮겨져 긴급 수술을 받고, 현재는 의식을 회복한 것으로 전해졌습니다.주민 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A 씨를 체포했습니다.당시 A 씨는 술에 만취한 상태에서 홀로 사는 자기 집에서 흉기를 들고 나가 범행한 것으로 조사됐습니다.A 씨와 B 씨는 서로 모르는 사이로, B 씨가 A 씨 집에 배달을 가지는 않은 것으로 파악됐습니다.A 씨는 B 씨를 범행 대상으로 삼은 이유에 대해 "너무 술에 취해서 기억이 나지 않는다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.A 씨에 대한 마약 간이시약 검사 결과는 음성이었습니다.경찰 관계자는 "A 씨는 과거 정신병력으로 치료를 받은 이력도 없다고 진술했다"며 "다른 정황 증거 등을 토대로 범행 동기를 다각도로 살피고 있다"고 말했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)