남성들에 졸피뎀 섞은 술 먹이고 폰뱅킹으로 거액 빼돌려

▲ 청주 청원경찰서

나이트클럽에서 만난 중년 남성들을 모텔로 유인해 수면진정제인 졸피뎀을 섞은 술을 먹인 뒤 폰뱅킹으로 거액을 빼돌린 여성 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.청주 청원경찰서는 마약류관리법 위반·특수강도 혐의로 A(20대) 씨와 B(40) 씨를 구속 송치했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.이들은 지난 6월 15일 오전 2시쯤 충남 천안의 한 여관에서 50대 남성 2명에게 졸피뎀을 섞은 술을 마시게 한 뒤 이들의 휴대전화 은행 애플리케이션에 접속해 자신들의 계좌로 200만 원을 이체한 혐의를 받습니다.이들은 이런 수법으로 6월 한 달간 5차례에 걸쳐 천안과 청주의 나이트클럽에서 만난 중년 남성 10명을 상대로 총 3천600만 원을 뜯어낸 것으로 조사됐습니다.이들 여성은 불면증을 구실로 병원에서 졸피뎀을 처방받았으며, 약에 취한 피해자들이 휴대전화 비밀번호를 말하게 유도하거나 지문을 찍게 하는 방식으로 범행한 것으로 드러났습니다.피해자들은 당시 상황을 전혀 기억하지 못하는 것으로 전해졌습니다."나도 몰래 돈이 빠져나갔다"는 신고를 받고 수사에 나선 경찰은 지난달 말 A 씨 등을 검거했습니다.(사진=청주 청원경찰서 제공, 연합뉴스)