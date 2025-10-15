[자막뉴스] "사기랑 관광도 구분 못해?"…이 대통령 직격하며 "교육 잘해라" 반발

캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 납치·감금·살인 등 강력 범죄가 잇따르는 가운데, 직격탄을 맞은 캄보디아 관광업계에서 이재명 대통령의 발언을 콕 집어 반격에 나섰습니다.



캄보디아는 평화로운 나라인데, 일부 범죄에 자발적으로 가담한 사람들이 문제란 겁니다.



셈 속헹 캄보디아 한국관광가이드협회장은 현지시간 13일 프놈펜포스트와의 인터뷰에서 "캄보디아는 일반 한국 여행객들에게 위험한 나라가 아니"라며 "희생자 대부분이 불법 일자리에 지원했다가 속은 사람들"이라고 주장했습니다.



사기 조직에 연루된 극히 일부 사람들에게 발생한 일이라고 강조한 겁니다.



그러면서 "한국 지도자가 사기 사건과 관광을 구분하지 않고 말한 점이 유감스럽다"며, 어제 국무회의에서 캄보디아에 대한 여행 제한 강화조치를 서둘러야 한다고 밝힌 이재명 대통령을 직격했습니다.



그는 한국 정부가 먼저 할 일은 자국민에게 온라인 사기에 속지 않도록 잘 교육하는 것이라고 주장했습니다.



정부 관계자의 책임 회피성 발언도 이어졌는데, 터치 속학 캄보디아 내무부 대변인은 "한국인 대상 온라인 사기 사건은 캄보디아 뿐 아니라 다른 국가가 오히려 더 심각하다"며 "양국 관계가 흔들리면 오히려 국제 범죄조직이 더 활개칠 것"이라고 했습니다.



사르 소카 캄보디아 내무장관은 최근 사이버 범죄 대응 세미나에서 "사이버 범죄 퇴치는 캄보디아만의 책임이 아니라 여러 국가들이 협력해야 하는 국제적 과제"라고 주장했습니다.



우리 외교부는 최근 캄보디아 수도 프놈펜 지역에 대한 여행경보를 기존 2단계 '여행자제'에서 2.5단계인 '특별여행주의보'로 높였습니다.



