뉴스

트럼프 정부 압박에…메타도 이민단속요원 추적 페이지 삭제

남승모 기자
작성 2025.10.15 10:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
트럼프 정부 압박에…메타도 이민단속요원 추적 페이지 삭제
▲ 메타 로고

페이스북을 운영하는 메타가 미국 트럼프 행정부의 직접적인 압박에 따라 불법이민자 단속 관련 정보를 제공하는 페이스북 페이지를 삭제했습니다.

팸 본디 미 법무부 장관은 현지시간 14일 SNS에 올린 글을 통해 이런 사실을 알렸습니다.

본디 장관은 법무부 요청에 따라 페이스북은 시카고에서 이민세관단속국 ICE 요원들의 정보를 캐고 표적으로 삼기 위해 사용되던 대규모 그룹 페이지를 삭제했다고 밝혔습니다.

이어 ICE를 겨냥한 폭력의 물결은 ICE 요원들이 단지 자신의 업무를 수행했다는 이유만으로 위험에 처하게 하는 온라인 앱과 SNS에 의해 조장됐다고 삭제 이유를 설명했습니다.

본디 장관은 법무부는 기술기업들과 협력해 극단주의자들이 연방 법 집행기관에 대한 폭력 선동을 할 수 있는 플랫폼을 근절하기 위해 계속 노력할 것이라고 덧붙였습니다.

메타 대변인은 이와 관련해 해당 그룹이 "조직적 피해 유발 금지 정책'을 위반해 삭제됐다"고 말하면서도 구체적인 삭제 사유는 설명하지 않았습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남승모 기자 사진
남승모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지