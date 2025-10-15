올트먼 "12월부터 챗GPT 성인 이용자에 성적인 대화 허용"

▲ 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자

챗GPT 개발사 오픈AI가 인공지능 AI 챗봇에서 성인 이용자를 대상으로 성적인 대화나 성인용 콘텐츠를 곧 허용하겠다는 방침을 밝혔습니다.샘 올트먼 오픈AI 최고경영자는 현지시간 14일 SNS에 챗GPT의 새로운 버전 출시 계획을 알리면서 성인 이용자에게 허용되는 콘텐츠의 범위를 한층 더 확대하겠다는 뜻을 나타냈습니다.올트먼 CEO는 몇 주 내로 GPT-4o에서 사람들이 좋아했던 특성을 더 잘 반영하는 새로운 버전을 출시할 계획이라며 이 버전이 더 나을 것으로 기대한다고 밝혔습니다.이어 만약 챗GPT가 사람처럼 더 자연스럽게 대화하길 원하거나 친구처럼 말해주길 원한다면, 그렇게 할 수 있도록 할 것이라고 덧붙였습니다.올트먼 CEO는 12월에는 연령 제한 기능을 더 완전히 도입하면서 '성인 이용자는 성인답게 대하자'는 원칙에 따라, 연령이 인증된 성인에게는 성인용 콘텐츠 같은 것들을 훨씬 더 많이 허용할 것이라고 말했습니다.그는 정신건강 문제를 신중히 다루기 위해 챗GPT를 상당히 제한적으로 만들었는데, 정신건강 문제가 없는 많은 이용자에게 챗봇이 덜 유용하고 덜 재미있게 느껴지도록 했다는 점을 깨달았다며 방침 변화의 배경을 설명했습니다.