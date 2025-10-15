[자막뉴스] 국감 나온 카카오 부사장 "업데이트 이전 되돌리기 불가능"

어제 오후 국회 과방위 국정감사.



전국민적 관심을 모았던 최근 카카오톡 업데이트에 대한 질의가 나왔습니다.



[황정아/더불어민주당 의원 : 카카오톡이 최근에 엄청 큰 업데이트를 했어요. 국민의 공분이 들끓고 있습니다. 롤백이 기술적으로 불가능합니까?]



[우영규/카카오 부사장 : 기술적으로 어렵다고 들었습니다.]



[황정아/더불어민주당 의원: 그 전 버전으로 돌아가고 싶은 소비자들이 있잖아요. 근데 불가능해요?]



[우영규/카카오 부사장 : 일부 업데이트를 안 받으신 분들은 쓸 수 있으나 향후 AS 같은 데서 문제가 있을 수 있다고 들었습니다.]



다만 우 부사장은 업데이트 이후 광고 판매 수익 때문에 이전 버전으로 돌릴 수 없다는 업계 일각의 지적에 대해선 사실이 아니라고 일축했습니다.



또 지난 업데이트 이후 오픈채팅방 탭을 통해 무분별한 숏폼 콘텐츠가 게시되는 것에 대해선, "개인정보보호위원회 가이드라인에 만 14세 미만 이용자에 대해서 맞춤형 광고 목적의 행태적 정보를 수집하지 못하게 돼 있는데, 이 권고를 따르고 있다"면서, 성인에 대해선 비식별 행태정보를 수집하고 있고, 향후 활용할 계획이 있다고 밝혔습니다.



앞서 지난달 23일 카카오가 업데이트를 발표한 뒤, 이용자들의 불만이 폭주했습니다.



특히 격자형 피드로 개편된 친구탭과, 오픈채팅방에 삽입된 쇼츠 광고 콘텐츠에 대한 비난이 폭주했는데, 이에 카카오는 4분기 내에 친구탭 첫 화면을 기존 친구목록으로 되살리고 피드형 게시물을 별도 '소식'으로 제공한다고 밝혔습니다.



