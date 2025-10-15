뉴스

윤, 내란 특검 출석…"영장 집행 계획 알리자 출석 의사 밝혀"

조윤하 기자
작성 2025.10.15 09:42 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
윤, 내란 특검 출석…"영장 집행 계획 알리자 출석 의사 밝혀"
▲ 윤석열 전 대통령

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 오늘(15일) 서울구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령을 피의자 신분으로 소환했습니다.

박지영 특검보는 오늘 오전 브리핑에서 "특검은 지난달 30일 외환 혐의와 관련해 윤 전 대통령에 대한 체포영장을 청구해 지난 1일 발부받았다"며 "윤 전 대통령 측에 영장 집행 계획을 알리자, 윤 전 대통령이 임의출석 의사를 표명해 영장 집행은 하지 않았다"고 밝혔습니다.

박 특검보는 "서울구치소는 재판 일정 등을 고려해 오늘 오전 8시쯤 체포영장을 집행할 예정이었다"고도 설명했습니다.

현재 윤 전 대통령은 법무부 호송차를 타고 출정해 특검 조사 대기실에 있는 것으로 알려졌습니다.

특검팀은 앞서 윤 전 대통령에 '평양 무인기 의혹' 등 외환 혐의와 관련해 지난달 24일과 30일 두 차례 출석을 통보했지만 윤 전 대통령이 응하지 않으면서 무산됐습니다.

지난 7월 재구속된 윤 전 대통령이 구속 이후 특검 조사에 응한 건 오늘이 처음입니다.

이에 대해 윤 전 대통령 측은 "공무원들이 체포영장을 직접 집행하기 어려운 상황을 고려해 자진하여 응했다"고 주장했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지