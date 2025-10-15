북한 황강댐 방류로 임진강 필승교 수위 1m 넘어…"대피 당부"

▲ 임진강 필승교 수위 상승 (자료화면)

최북단 남방한계선 필승교 수위가 하천 행락객 대피 기준인 1ｍ를 넘어서는 등 임진강 물이 불어나 주의가 요구됩니다.오늘(15일) 한강홍수통제소와 경기 연천군에 따르면 필승교 수위는 지난 14일 오후 11시 1ｍ를 넘어선 뒤 서서히 상승해 현재 1.4ｍ 수준을 유지하고 있습니다.필승교 하류 군남홍수조절댐 유입량도 오늘 오전 7시 기준 초당 614.5t을 기록하는 등 평소보다 400t 이상 늘었습니다.연천군은 재난안전문자를 발송해 "하천 변 행락객, 야영객, 어민, 주민 등은 신속하게 안전한 장소로 대피해 달라"고 당부했습니다.기후에너지환경부는 위성영상 분석 결과를 토대로 북한이 임진강 상류에 있는 황강댐을 방류한 것으로 판단했습니다.북한은 지난 11일에도 임진강 상류 황강댐을 방류해 필승교 수위가 12일 오후 1.99ｍ까지 올라갔습니다.임진강 유역은 필승교 수위에 따라 4단계로 나눠 관리됩니다.수위가 1ｍ를 넘어서면 행락객 대피, 2ｍ는 비홍수기 인명 대피, 7.5ｍ는 접경지역 위기 대응 관심 단계, 12ｍ는 접경지역 위기 대응 주의 단계가 각각 발령됩니다.(사진=연합뉴스)