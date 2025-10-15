'돌싱포맨' 홍진영, 뱃살 직캠에 "저 그렇지 않다, 벗으면 장난 아니다" 해명

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 김효정 에디터] 홍진영이 논란을 적극 해명했다.14일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 홍진영이 화제의 직캠에 대해 해명했다.이날 방송에서 이상민은 "지금 홍진영 씨 직캠이 난리다"라며 문제의 영상을 공개했다.얼마 전 행사에서 찍힌 직캠 속 홍진영은 지나치게 배가 볼록해 보였고 이에 여러 의견이 나왔던 것. 이를 본 홍진영은 "저 영상 처음 본다. 자꾸 쇼츠로 올라오는데 보이면 계속 넘겼다"라며 괴로워했다.이어 홍진영은 "근데 저 그러지 않아요"라며 억울함을 호소했다. 그리고 "저거 올린 분 너무 서운하다. 계속 영상을 양산해서 만들고 있다. 몇 백 만뷰가 나왔다"라고 했다.그리고 홍진영은 "3개월이다, 6개월이다, 곧 낳는다 하는데 댓글 보면 상처받는다"라고 속상한 마음을 드러냈다. 또한 "영상 보면 배꼽이 진짜 크게 나온다. 그래서 배꼽이 왜 이렇게 크냐고 하는데 저 그렇지 않다"라며 탁재훈에게 만져 보라고 했다.그러자 탁재훈은 믿어 주겠다며 "그런데 저 때보다 살이 빠진 게 아니냐?"라고 물었다. 이에 홍진영은 "사실 저 때 밥을 좀 많이 먹긴 했다. 문어 비빔밥을 먹었다"라고 해명했다.그러면서 홍진영은 "근데 저 벗으면 장난 아니다"라고 적극 해명해 폭소를 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)