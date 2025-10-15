'우리들의 발라드' 홍승민VS천범석, '고막 남친' 대결···'유니크' 천범석, '여심저격' 홍승민 꺾고 다음 라운드 '진출'

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 김효정 에디터] 천범석이 홍승민을 꺾었다.14일 방송된 SBS '우리들의 발라드'에서는 2라운드 1대 1대결이 펼쳐졌다.이날 방송에서는 홍승민과 천범석, 고막남친들이 대결했다.음악가 집안 출신의 홍승민은 성시경의 영원히를 선곡했다. 이에 차태현은 "오디션 프로그램에서 성시경 곡은 성공률이 높지 않다. 성시경이 너무 독보적이기 때문에"라며 우려를 드러냈다.하지만 무대가 시작되자마자 곳곳에서 감탄사가 튀어나왔다. 홍승민은 성시경이 떠오르지 않을 무대를 선보였던 것. 특히 지난 무대에서 지적받았던 문제들을 모두 보완해 탑백귀단의 칭찬을 들었다.또한 미미는 "여심 저격 완료다"라며 "첫 소절 부르는데 심장이 벌렁벌렁 했다. 그러다가 눈이 마주쳤는데 내가 고백의 주인공이 된 것 같았다"라고 감탄했다.이어 천범석은 임영웅의 다시 만날 수 있을까를 선곡해 자신의 스타일을 듬뿍 담아 무대를 선보였다. 이번에도 건반을 치며 무대를 선보인 천범석에 전현무는 "우리들의 발라드에 우리들의 스타가 나온 것 같은 느낌이 들어서 소름이 돋았다"라고 극찬했다.그리고 대니 구는 "피아노를 4년 배웠는데 이 실력이 말이 안 되는 거다. 그리고 자기 목소리를 잘 안다. 너무나 완성된 무대였다"라고 감탄했다. 권진아 역시 "너무너무 잘 들었고 연주와 노래가 둘 다 수준급이다. 나이가 21살인데 원숙한 느낌, 깊다는 느낌이 들었다"라고 칭찬했다.전체 투표 공개에 앞서 공개된 탑백귀 대표 8인의 투표 결과가 공개됐다. 약속이나 한 것처럼 4대 4로 반으로 나뉘어 어떤 결과가 나올지 궁금증을 자아냈다.그 결과 27표 차이로 천범석이 다음 라운드에 진출했고, 홍승민은 2라운드를 마지막으로 여정을 마치게 되어 모두의 아쉬움을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)