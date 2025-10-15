'우리들의 발라드' 권진아, 박서정에 "음색이 보물 같아, 더 다듬으면 대단한 가수 될 것"

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 김효정 에디터] 박서정이 이하윤을 꺾고 다음 라운드에 진출했다.14일 방송된 SBS '우리들의 발라드'에서는 2라운드 1대 1대결이 펼쳐졌다.이날 방송에서 최연소 참가자 이하윤은 예고 수석 출신 박서정을 상대로 지목했다. 이에 두 사람은 아름다운 경쟁을 펼쳤다'이지의 응급실'을 선곡한 이하윤은 지난 라운드의 컨디션 난조를 완전히 극복한 모습으로 무대에 올랐다. 그리고 최연소라는 사실이 믿어지지 않을 정도로 파워풀한 보컬을 선보여 눈길을 끌었다.이에 차태현은 청소년 드라마의 OST를 듣는 느낌이었다고 칭찬했다. 그리고 이날 크러쉬를 대신해 탑백귀로 출연한 가수 권진아는 "정말 충격적이다. 어린데 잘해봤자 얼마나 잘하겠어 이런 마음도 있었는데 진짜 음악을 재밌게 들리게 하는 재능을 타고났다고 생각이 들어서 충격적이었다"라고 호평했다.이어 박서정은 영화 '라디오 스타' OST, 박중훈의 '비와 당신'을 선곡해 자신만의 스타일로 곡을 해석했다. 이에 탑백귀는 두 사람의 무대를 어떻게 평가해야 하냐며 난감한 얼굴을 했다.정재형은 "한 편의 자신의 영화를 찍고 있었다. 노래하기 전에 몸에 힘을 탁 빼고 자기 얘기를 하듯이 하는 데 그게 너무 좋았다"라고 칭찬했다.또한 박경림은 "목소리가 너무 신비로웠다. 허밍을 할 때 이곳의 공기를 신비롭게 바꿔주는 힘을 가진 분 같다"라며 극찬했다.그리고 권진아는 "음색이 너무 보물 같다. 원석 같은 게 잘 보여서 더 다듬으면 정말 대단한 가수가 될 것 같다"라고 평가했다.결국 이날 두 사람의 대결 중 박서정이 승리했고 이에 다음 라운드에 진출했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)