'찌질한 놈' 문자폭로에 국감장 발칵…국힘 "연락처 노출 고발"

▲ 14일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에서 더불어민주당 김우영 의원의 질의 중 국민의힘 박정훈 의원의 문자메시지 공개와 관련해 여야 의원들이 설전을 벌이고 있다.

국회 과학기술정보방송통신위원회의 어제(14일) 국정감사에서 여야는 국민의힘 의원이 더불어민주당 의원에게 보낸 문자 메시지를 놓고 충돌했습니다.민주당 김우영 의원은 이날 국정감사에서 지난달 초 자신이 국민의힘 박정훈 의원으로부터 "사적 보복을 당했다"며 자신을 비하한 문자 메시지를 휴대전화 번호와 함께 공개했고 국민의힘은 반발했습니다.이 과정에서 고성과 욕설이 오갔고 오후 국정감사는 중단과 재개를 반복했습니다.김 의원은 지난달 2일과 5일 박 의원으로부터 받은 문자 메시지를 공개했습니다.박 의원의 휴대전화 번호와 함께 화면에 표시된 메시지는 '박정훈입니다. 전화부탁드립니다(2일)', '에휴 이 찌질한 놈아'(5일)라는 내용이었습니다.김 의원은 지난 2일 과방위 전체회의에서 12·12 군사반란 관련 발언을 한 뒤 박 의원이 해당 문자를 보냈다고 설명했습니다.또 박 의원이 이날 오전 김현지 대통령실 부속실장 관련 기자회견을 한 것을 거론하며 "공적인 국회 장소에서 공적 질문을 한 것을 가지고 문자 메시지를 통해 저렇게 사적 보복을 하는 사람이 오늘 김일성 추종 세력과 대통령실이 연계됐다는 허위 사실을 발표했다"고 비판했습니다.이에 박 의원을 포함한 국민의힘 의원들은 "전화번호까지 공개해도 되냐"(이상휘), "'개딸'(민주당 강성 지지층)들이 좌표를 찍었을 것"(박충권)이라고 따졌습니다.박 의원은 신상 발언을 요청했으나 민주당 소속인 최민희 과방위원장은 "동료 의원에게 욕한 부분은 사과하면 된다"고 발언 기회를 주지 않았습니다.최 위원장은 국민의힘 의원들의 항의가 거세지자 오후 국감이 시작된 지 44분 만에 정회했습니다.이 과정에서 박 의원은 "(당시 김 의원이) 멱살까지 잡았는데 제가 다 덮으려고 문자를 보낸 것"이라고 주장했습니다.그러면서 김 의원을 향해 "한심한 XX"라고 욕설하며 "나가"라고 소리치기도 했습니다.정회 중에 국민의힘 의원들이 다가가 항의하자 민주당에서는 "야당은 조용히 하고 폭력 유발하지 말라"는 말도 나왔습니다.이에 과방위 국민의힘 간사인 최형두 의원은 "(김우영 의원이) 멱살 잡은 것도 사과시켜야 한다"고, 김장겸 의원은 "어디다 대고 명령이냐"고 반발했습니다.같은 당 이상휘 의원은 "(야당 의원을) 긴급체포하라"고 비꼬기도 했습니다.국정감사는 정회 37분 만에 재개됐습니다.그러나 여야 간 공방이 지속되자 최 위원장은 8분 만에 다시 감사 중지를 선포했다가 31분 만에 재개했습니다.박 의원은 김 의원도 자신에게 욕설이 담긴 문자를 보냈다고 주장하며 재차 신상 발언을 요청했지만 받아들여지지 않았습니다.최 위원장은 박 의원의 회의 중 욕설을 문제 삼아 퇴장을 명령하기도 했으나 박 의원은 이를 거부하고 자리를 지켰습니다.박 의원은 정회 중 기자들과 만나 지난달 2일 민주당의 법안 강행 통과에 항의했고, 이후 갈등을 빚은 김 의원이 자신에게 욕설하며 멱살을 잡았다고 주장했습니다.박 의원은 페이스북에 글을 올려 "다음날 상임위에서 김우영 의원은 15년 전 고인이 된 제 가족사진까지 화면에 띄우면서 제가 독재를 비판할 자격이 없다는 취지로 몰아세웠다. 심한 모욕감을 느꼈다"며 해당 문자를 보낸 이유를 설명했숩니다.또 김 의원도 자신에게 욕설이 섞인 문자로 곧장 답장을 보냈다고 밝히며 "일방적으로 자기가 쓴 문자는 잘라내고 공개한 건 후안무치"라고 말했습니다.그러면서 "한 달 넘게 된 얘기를 꺼낸 것은 제가 김현지 부속실장에 대해 문제를 제기했기 때문이라고 생각한다. 논란이 커질 것 같으니 국면을 돌파하려는 작당이 아닌가 생각한다"며 의혹을 제기했습니다.국민의힘 미디어국은 취재진에 보낸 공지문에서 "김 의원의 행위는 개인정보보호법을 위반한 실정법 위반이며, 의원 면책특권 범위도 벗어난 범죄행위"라며 "당 차원에서 형사고발과 국회 윤리위 제소를 함께 추진할 방침"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)