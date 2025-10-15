'부실 대응' 질타…전·현 정부 '네 탓' 공방

<앵커>



어제(14일) 열린 국정 감사에서는 국가정보자원관리원 화재 당시의 CCTV 화면과 관련해 질타가 이어졌습니다. 현장 작업자들이 불이 났을 때 제대로 대응하지 못했다는 것인데, 여야는 이번 사태를 두고 '지난 정부 책임이다', '지금 정부가 대응이 미숙했다' 등 책임을 서로에게 돌렸습니다.



손기준 기자입니다.



<기자>



국가정보자원관리원 화재 당시 내부 CCTV 영상이 국정감사장에서 공개되자, 여야 의원들은 현장 작업자들이 우왕좌왕하는 등 전문성이 없어 보인다고 지적했습니다.



[김성회/민주당 의원 : 화재 발생 가능성에 대해서는 전혀 대비를 하지 못한 것으로 보이는데요. 원장님, 이런 부분에 대해서는 검증을 좀 하시고 사람들을 뽑은 겁니까?]



[이재용/국가정보자원관리원장 : 그렇진 않았습니다. 아까 말씀드린 것처럼 일반 경쟁 입찰이었고.]



배터리 이동 설치 작업의 매뉴얼도 없었고, 감리도 엉터리였다는 비판도 이어졌습니다.



[고동진/국민의힘 의원 : 일반적인 내용만 기술돼 있고 충전량을 확인해야 된다든가 랙(선반) 별로 전원을 차단하다든가 이런 사전 조치 내용이 아무것도 기록이 안 되어 있어요.]



[이재용/국가정보자원관리원장 : 업체의 선정, 또 계약의 조건, 입찰의 방법, 그런 부분들부터 배터리의 이설(이동설치) 공사란 특수성을 특별히 고려한 부분들이 부족했다고 생각하고요.]



여당은 전 정부가 정보시스템 이중화를 제대로 안 만들어놨다고, 야당은 현 정부가 대응을 미숙하게 했다고 상대 진영 탓을 하기도 했습니다.



[박정현/민주당 의원 : 원인이 국민의힘 정부 때 있었으면 사실은 그 부분에 대해서 좀 스스로들 자성을 하시고.]



[박덕흠/국민의힘 의원 : 사고 발생부터 이후 대처와 피해 복구 작업까지 그야말로 모든 과정이 다 잘못된 총체적 난국이라고 평가합니다.]



화재로 중단된 정부 전산시스템의 복구율은 41.9%를 나타냈는데, 윤호중 행정안전부 장관은 모든 역량을 총동원해 하루빨리 복구되도록 하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 황지영)