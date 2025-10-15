'마스가' 상징 콕 집어 제재…국내 기업들 '긴장'

<앵커>



중국이 한미 조선업 협력의 상징인 필리조선소를 포함해서 한화오션의 계열사 5곳을 제재하겠다고 발표했습니다. 미중 무역 분쟁의 불똥이 우리에게 튄 것인데, 어디에 줄 설지 잘 판단하라는 경고 메시지라는 해석이 나옵니다.



김아영 기자입니다.



중국 상무부는 어제(14일) 서면으로 한화오션의 미국 자회사 5곳을 제재 기업 명단에 추가한다고 밝혔습니다.



한화오션USA인터내셔널과 한화필리조선소, 한화쉬핑홀딩스, 한화쉬핑, HS USA홀딩스 등 조선·해운 업체들이 대상으로, 이들 기업은 중국의 조직·개인과의 거래나 협력이 금지됩니다.



중국 정부는 이들 업체가 해운, 물류, 조선 분야에서 미국의 대중국 제재를 도왔기 때문이라고 주장했습니다.



한화 법인들이 중국 기업과 진행 중인 사업이 없어 당장 실질적인 피해는 없을 것으로 보이지만, 제재 대상이 확대될 수 있어 우려가 커지고 있습니다.



미국을 돕는다면 보복 대상이 된다는 것을 중국이 분명히 한 상황이기 때문입니다.



한화오션은 이번 조치가 사업에 미칠 영향을 면밀히 검토 중이라는 조심스러운 입장만 밝혔습니다.



미국 조선업 재건을 돕는 한국 업체들을 표적 삼아 미국에 맞불을 놓는 한편, 미국의 중국 선박에 대한 제재로 반사 이익을 얻을 걸로 예상되는 한국 기업들을 견제하는 성격이라는 관측이 많습니다.



[장상식/한국무역협회 국제무역통상연구원장 : 한미 조선 협력이 강화되는 시점에서 중국은 지금 해운이나 조선의 강력한 경쟁 국가인 한국을 견제하면서 한미 간의 어떤 공급망 결속에 균열을 내고 싶은 그런 전략적 의도도 좀 있다고 보여집니다.]



중국 교통운수부는 미국에 협조 여부를 따지는 작업을 확대하겠다고 밝혀, 한화 외에 다른 기업들로 제재가 확대될지 국내 기업들은 예의 주시하고 있습니다.



