작성 2025.10.15 06:04
1. 중, 한화오션 제재…미 "일부 교역 중단 검토"

중국이 미국의 대중국 제재에 협력했다는 이유로 한화오션의 미국 자회사 5곳에 대해 제재를 발표했습니다. 트럼프 미국 대통령은 중국의 미국산 대두 수입 중단 조치에 맞서서 식용유 등 교역 중단을 검토하고 있다고 말했습니다.

2. "80여 명 안전 확인 안 돼"…정부 대응팀 오늘 급파

올해 8월까지 캄보디아 관련 실종 신고가 접수된 국민 550명 중 80여 명의 안전이 확인되지 않은 상태라고 외교부가 밝혔습니다. 외교부 제2차관이 이끄는 정부 합동 대응팀은 오늘(15일) 캄보디아로 출국해 본격 대응에 나섭니다.

3. 박성재 전 장관 구속영장 기각…"소명 부족"

법원이 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 박성재 전 법무장관의 구속영장을 기각했습니다. 한덕수 전 총리에 이어 박 전 장관에 대한 구속영장까지 기각되면서 특검 수사에 차질이 예상됩니다.

4. 국정자원 화재 CCTV 영상 첫 공개

정부 전산망 마비를 불러온 국가정보자원관리원 화재의 최초 발화 모습이 담긴 CCTV 영상이 처음 공개됐습니다. 처음 불꽃이 발생한 지 1분 30초 만에 연이어 폭발이 일어났고, 5층 전산실은 5분도 안 돼 화염과 연기로 뒤덮였습니다.
