'번쩍' 연쇄 폭발…순식간에 화염·연기 가득

<앵커>



정부 전산망 마비를 불러온 국가정보자원관리원 화재의 최초 발화 모습이 담긴 CCTV 화면이 공개됐습니다. 처음 불꽃이 발생한 지 1분 30초 만에 연이어 폭발이 일어났고, 5층 전산실은 5분도 안 돼 화염과 연기로 뒤덮였습니다.



김수영 기자의 보도입니다.



<기자>



민주당 김성회 의원실이 확보한 지난달 26일, 대전 국가정보자원관리원 5층의 전산실 내부 CCTV 화면입니다.



안전모를 쓴 작업자 여러 명이 배터리 팩 주변에서 무언가 작업을 하고 있습니다.



CCTV에 기록된 시간으로 밤 8시 16분 44초, 배터리 팩 위쪽에서 갑자기 불꽃이 튀면서 연기가 퍼지기 시작합니다.



깜짝 놀란 작업자들이 하나둘 몸을 피합니다.



발화 40여 초 뒤, 일부 작업자가 소화기 하나를 들고 와 진화를 시도합니다.



하지만 첫 발화로부터 1분 30초가 지난밤 8시 18분 14초, 또다시 배터리 팩 쪽에서 큰 폭발이 일어나더니 이내 연쇄 폭발로 이어집니다.



폭탄이 터지듯 폭발과 화염이 계속되고, 5분도 채 되지 않아 전산실 내부는 연기로 가득 찼습니다.



당시 전산실에는 13명이 배터리 이전 작업을 하고 있었는데, 40대 남성 1명이 얼굴과 팔에 화상을 입었습니다.



[백승주/열린사이버대 소방방재안전학과 교수 : 일단 (배터리) 폭주가 시작되면 소화기로는 끌 수가 없는 거니까 1차 불꽃이 튀었을 때 즉시 피했어야 합니다.]



이날 화재는 결국 709개 정부 전산시스템 마비라는 초유의 사태로 이어졌습니다.



(영상편집 : 이승열, 화면제공 : 민주당 김성회 의원실)