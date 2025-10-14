트럼프, '가자휴전 중재로 천국 가나' 묻자 "못 갈 것 같아"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

"내가 천국에 갈 일이 없을 것 같다. 아마 나는 천국행이 아닌 것 같다."13일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)와 CNN방송에 따르면 도널드 트럼프 대통령은 전날 에어포스원(대통령 전용기)으로 이스라엘로 가던 중 가자 휴전 합의를 끌어내면서 천국에 갈 가능성이 커진 것 같으냐는 질문을 받자 웃으며 이렇게 답했습니다.그러면서 "지금 우리가 에어포스원을 타고 날아가고 있기 때문에 지금 천국에 있는지도 모른다"며 "내가 천국에 갈 수 있을지는 모르겠지만 나는 많은 사람의 삶을 더 낫게 만들었다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난 두 달간 천국에 가고 싶다고 여러 차례 언급하면서 이를 세계 평화를 이루고 국내에서 좋은 행동을 해야 하는 이유로 들었다고 WP는 전했습니다.그는 지난 8월 19일 폭스뉴스 인터뷰에서 우크라이나 전쟁을 끝내 사람들을 구하고 싶다고 하면서 "난 가능하다면 노력해서 천국에 가고 싶다"고 말했습니다.당시 그는 "내가 듣기로 나에 대한 평가가 좋지 않다. 난 정말 밑바닥에 있다. 하지만 내가 천국에 갈 수 있다면 이게(우크라이나 평화) 그 이유 중 하나가 될 것"이라고 덧붙였습니다.같은 달 21일에는 보수 평론가 토드 스탄스가 진행하는 라디오에 출연해 "당신이 믿음이 없고 어디로도 가지 못한다면 좋은 행동을 할 이유가 뭔가"라며 "어딘가 (천국에 갈 수 있는) 성적표 같은 것이 있을 것이다"라고 했습니다.트럼프 대통령은 대선 기간인 작년 7월 펜실베이니아주 버틀러에서 열린 유세에서 암살 시도를 가까스로 비껴간 이후 신의 은총으로 살아남았다고 말한 바 있습니다.