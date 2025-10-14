뉴스

'이게 뭐지' 제주 해변서 무더기 발견…발칵 뒤집힌 이유

SBS 뉴스
작성 2025.10.14 21:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

제주 해안가에 떠밀려온 쓰레기 더미에서 벽돌 크기의 수상한 물체가 발견됐습니다. 마약인 케타민으로, 66만 명이 동시에 투약할 수 있는 양이었습니다.

JIBS 정용기 기자입니다.

<기자>

쓰레기로 가득 찬 대형 포대 수십 개가 트럭 짐칸에 옮겨집니다.

당시 현장에 있던 바다환경지킴이 A 씨는 두 눈을 의심했습니다.

벽돌 크기의 수상한 흰색 물체가 무더기로 발견됐기 때문입니다.

[성산읍/바다환경지킴이 : 벽돌 모양으로 생긴 하얀 포장지에 한자어로 '차'가 쓰여 있어서 이건 차 종류가 아닌 것 같다.]

해경이 국립과학수사연구원을 통해 정밀 감정을 진행한 결과, 마약류인 케타민으로 확인됐습니다.

케타민은 빠른 환각 증상을 유발하는 전신마취제로, 신종 마약으로 분류되고 있습니다.

이번에 발견된 케타민은 약 20kg으로, 66만 명이 동시 투약할 수 있는 분량입니다.

시가 60억 원에 달하는 것으로 전해졌습니다.

해안가에서 발견된 마약은 제주 인구 전체가 동시에 투약할 수 있는 양으로, 도내에서 발생한 마약 사건 중 역대 최대 규모입니다.

해경은 전담반을 구성해 케타민이 해안가로 유입된 경로 수사에 나섰습니다.

또, 미국 마약단속국에 공조 수사를 요청해 해외 마약 조직과의 연관성이 있는지 확인할 방침입니다.

(영상취재 : 박주혁 JIBS, 화면제공 : 제주지방해양경찰청·시청자)

JIBS 정용기
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지