뉴스

조희대 "'사적 만남' 없었다"…"모르쇠 일관" "조리돌림"

배준우 기자
작성 2025.10.14 20:54 수정 2025.10.14 20:57 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

조희대 대법원장이 어젯(13일)밤 국정감사 마무리 발언에서 범여권에서 제기한 4인 회동설과 관련해 일절 사적인 만남은 없었다고 직접 부인했습니다. 민주당은 조 대법원장이 모르쇠로 일관했다며 비판했고, 국민의힘은 인민재판이었다고 날을 세웠습니다.

배준우 기자입니다.

<기자>

어젯밤 11시 40분쯤, 조희대 대법원장이 국회 법제사법위원회의 대법원 국정감사장에 다시 출석했습니다.

관례에 따라 국감이 끝날 때 마무리 발언을 하기 위해서입니다.

이재명 대통령 공직선거법 위반 사건의 대법원 판결을 앞둔 지난 5월, 조 대법원장이 한덕수 전 총리 등과 만났다는 범여권발 의혹에 대해 이렇게 직접 해명했습니다.

[조희대/대법원장(어제) : 일절 사적인 만남을 가지거나 해당 사건에 대한 대화나 언급을 한 사실이 없었다는 점을 다시 한번 분명하게 말씀드립니다.]

판결 불신엔 안타깝다고 했고, 불신을 해소하고 싶은 마음이 간절하지만, 헌법과 법에 따라 판결 경위 등은 밝힐 수 없다고 덧붙였습니다.

민주당은 조 대법원장이 모르쇠로 일관했다고 날을 세웠고,

[김현정/민주당 원내대변인 : 사법부 독립을 운운하며 국민께서 묻고 계신 여러 의혹에 끝끝내 묵묵부답으로 일관했습니다.]

국민의힘은 국감 초반 1시간 30분 동안 조 대법원장의 이석을 불허한 민주당 측을 겨냥했습니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : 추미애 위원장과 여당 탈레반급 강경파 의원들의 조리돌림, 인민재판 수준이었습니다.]

친여 성향인 최혁진 무소속 의원이 어제 국감장에서 조 대법원장과 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시를 합성한 사진을 꺼내 든 걸 두곤 여당에서도 비판이 제기됐습니다.

[박수현/민주당 수석대변인(CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼') : 대법원장을 국회에 불러놓고 그렇게 압박하고 망신 주고 했다, 뭐 이런 프레임으로 갇히지 않겠습니까.]

법사위는 내일 대법원을 방문해 추가 국감을 진행할 예정인데, 조 대법원장의 출석 여부가 주목됩니다.

(영상취재 : 전경배·공진구, 영상편집 : 전민규)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
배준우 기자 사진
배준우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지