"국민 신속 송환하고, 여행 제한도 강화" 전세기 띄운다

이재명 대통령이 캄보디아 사태와 관련해 우리 국민을 신속히 국내로 송환하고, 범죄 피해가 우려되는 지역에 대해선 여행 제한을 강화하라고 지시했습니다. 정부는 사건 연루자 송환을 위해 전세기나 군용기를 띄울 방침입니다.



국무회의를 주재한 이재명 대통령은 캄보디아에서 한국인을 대상으로 납치와 감금이 잇따르는 데 대해 "가용 자원을 총동원해 신속하고 확실하게 대응해 달라"고 지시했습니다.



[이재명 대통령 : 지금은 다른 무엇보다 피해자들을 보호하고 또 사건 연루자들을 국내로 신속하게 송환해야 됩니다.]



범죄 피해 우려 지역에 대한 여행 제한을 강화하는 것도 서둘러야 한다고 강조했습니다.



정부는 전세기를 투입해 사건 연루자들을 송환할 방침입니다.



경찰이 지난달, 필리핀으로 도피한 피의자 49명을 전세기로 송환한 적이 있습니다.



전세기가 여의치 않으면, 군용기를 띄울 계획입니다.



여행 금지 구역의 경우, 캄보디아 전체가 아닌, '범죄단지'로 악명 높은 보코산, 다라사코, 시아누크빌 등을 지정하는 방안이 검토되고 있습니다.



오늘(14일) 국회 국정감사에서 민주당은 캄보디아 파견 경찰 증원 요청을 윤석열 정부가 거절했다며 전 정부 책임론을,



[양부남/민주당 의원 : (캄보디아 파견 경찰) 증원 요청은 안 해줬습니다. 윤석열 정권이 통일교 부탁받아 가지고 캄보디아 ODA(공적개발원조)는 증원해 줬지요?]



국민의힘은 지난 8월 캄보디아에서의 한국인 대학생 사망 이후 정부의 대응이 안일했다며 현 정부 책임론을 제기했습니다.



[조배숙/국민의힘 의원 : 지금 대통령이 사건 발생 두 달이 지난 뒤에야 대응을 하도록 지시를 했어요.]



윤호중 행정안전부 장관은 파견 경찰 증원 요청에 적극적으로 응할 거라고, 정성호 법무부 장관은 숨진 한국인 대학생의 부검에 우리 정부도 참여할 거라고 각각 밝혔습니다.



