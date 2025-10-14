서귀포 낮 최고 32.3도 '10월 역대 1위'…늦더위 기승

▲ 제주도 남쪽 부속섬인 서귀포시 대정읍 가파도 모습

가을의 중턱에 접어든 10월 중순임에도 제주도 남부 서귀포에서는 늦더위가 기승을 부리고 있습니다.오늘(14일) 제주지방기상청에 따르면 오늘 오후 4시 30분 현재 서귀포(남부)의 일 최고기온은 32.3도로, 이 지점에서 1961년 기상관측을 시작한 이래 10월 기록으로는 가장 높았습니다.이 밖에도 강정 29.5도, 상예 29.1도, 제주남원 29도, 안덕화순 28.1도 등 서귀포 지역을 중심으로 높은 기온이 나타났습니다.그 외 지점은 오늘 낮 최고기온이 성산(동부) 26.9도, 고산(서부) 26.2도, 제주(북부) 25.8도 등을 기록했습니다.서귀포에서는 일 최고기온이 지난 12일 31.7도(2위), 7일 31.3도(3위)를 기록하는 등 10월 들어서도 낮 최고 30도 안팎의 여름 같은 날씨가 이어지고 있습니다.지난밤에는 열대야가 나타나기도 했습니다.전날 저녁에서 오늘 아침 사이 서귀포 최저기온은 25.5도로, 밤사이 최저 25도를 웃돌았습니다.이 지점에서 기상 관측을 시작한 이래 가장 늦은 시기에 발생한 열대야입니다.서귀포에서는 이달 들어서만 열대야가 2번 나타나는 등 올해 열대야일수가 79일에 달하고 있습니다.앞서 전날에는 제주(북부) 지점의 일 최고기온이 관측 이래 10월 기록으로는 5위에 해당하는 31도까지 오르기도 했습니다.기상청은 당분간 제주의 기온이 15일 27∼28도, 16일 26∼29도까지 오르는 등 평년보다 높겠다고 예보했습니다.또한 16일 늦은 오후까지 곳에 따라 가끔 비가 내리겠으며, 특히 16일 새벽부터 아침 사이 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 각별히 유의하라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)