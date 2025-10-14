뉴스

서귀포 낮 최고 32.3도 '10월 역대 1위'…늦더위 기승

유영규 기자
작성 2025.10.14 17:03 수정 2025.10.14 17:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
서귀포 낮 최고 32.3도 '10월 역대 1위'…늦더위 기승
▲ 제주도 남쪽 부속섬인 서귀포시 대정읍 가파도 모습

가을의 중턱에 접어든 10월 중순임에도 제주도 남부 서귀포에서는 늦더위가 기승을 부리고 있습니다.

오늘(14일) 제주지방기상청에 따르면 오늘 오후 4시 30분 현재 서귀포(남부)의 일 최고기온은 32.3도로, 이 지점에서 1961년 기상관측을 시작한 이래 10월 기록으로는 가장 높았습니다.

이 밖에도 강정 29.5도, 상예 29.1도, 제주남원 29도, 안덕화순 28.1도 등 서귀포 지역을 중심으로 높은 기온이 나타났습니다.

그 외 지점은 오늘 낮 최고기온이 성산(동부) 26.9도, 고산(서부) 26.2도, 제주(북부) 25.8도 등을 기록했습니다.

서귀포에서는 일 최고기온이 지난 12일 31.7도(2위), 7일 31.3도(3위)를 기록하는 등 10월 들어서도 낮 최고 30도 안팎의 여름 같은 날씨가 이어지고 있습니다.

지난밤에는 열대야가 나타나기도 했습니다.

전날 저녁에서 오늘 아침 사이 서귀포 최저기온은 25.5도로, 밤사이 최저 25도를 웃돌았습니다.

이 지점에서 기상 관측을 시작한 이래 가장 늦은 시기에 발생한 열대야입니다.

서귀포에서는 이달 들어서만 열대야가 2번 나타나는 등 올해 열대야일수가 79일에 달하고 있습니다.

앞서 전날에는 제주(북부) 지점의 일 최고기온이 관측 이래 10월 기록으로는 5위에 해당하는 31도까지 오르기도 했습니다.

기상청은 당분간 제주의 기온이 15일 27∼28도, 16일 26∼29도까지 오르는 등 평년보다 높겠다고 예보했습니다.

또한 16일 늦은 오후까지 곳에 따라 가끔 비가 내리겠으며, 특히 16일 새벽부터 아침 사이 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 각별히 유의하라고 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지