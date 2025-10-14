'정신건강 사령탑' 보건복지부, 직원 75%는 '정신건강 위험군'

▲ 보건복지부

자살 예방 등 정신건강정책의 주무부처인 보건복지부 공무원 가운데 75%가 '정신건강 위험군'에 해당한다는 연구 결과가 나왔습니다.국민의힘 백종헌 의원(국회 복지위)은 보건복지부가 수행하고 있는 '2025 복지부 직원 마음건강 진단 연구' 중간 결과를 분석한 결과, 응답자 642명 가운데 우울, 불안, 수면, 소진 등 4개 영역 중 1개 이상 위험군 비율이 74.9%에 달한다고 밝혔습니다.특히 우울 중등도 이상이 40.5%에 달했는데, 이는 비슷한 조사에서 확인된 소방공무원 6.3%, 일반 성인 19%와 비교할 때 상당히 높은 수준으로 해석됩니다.복지부는 또 정원 대비 휴직자 비율도 17.4%로 타 부처 평균 대비 1.5배, 상위 5개 부처 대비 1.7배에 달하는 걸로 나타났습니다.백 의원은 "복지부 내부의 정신건강 관리 시스템을 제도화하고, 정원 정상화 기본계획을 수립하며, 복지부의 레드 플래그(심리·물리적 붕괴 직전 경보) 현황과 대응계획을 대통령실과 국무조정실에 보고하고 답변을 받아야 한다"고 촉구했습니다.또 "복지부가 사명감만으로 버티는 구조는 한계에 다다랐다"며 "정부는 인력과 보상, 업무 배분의 현실 괴리를 인정하고 지금 당장 실행할 수 있는 대책부터 가동해야 한다"고 강조했습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎ 1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 '다 들어줄 개' 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=연합뉴스)